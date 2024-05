Inaugura un temporary store di Amato Daniele in Rinascente a Milano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Uno dei brand più famosi di Tik Tok sbarca con il suoinsarà infatti inper dieci giorni, dal 14 al 24 maggio. In questo spazio, che si trova al quarto piano del palazzo dello shopping, oltre alla possibilità di acquistare le iconiche borse, ci saranno anche altre iniziative. Il pop updi: quando apre La strategia della società prevede l’ampliamento della distribuzione del brand nel centro e sud Italia, iniziando collaborazioni con nuove boutique in linea con la filosofia aziendale e con il progetto di distribuzione già messo in atto negli ultimi mesi. E hanno raccontato in un comunicato stampa come si è evoluta l’idea. “La ...