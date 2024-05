In ricordo di Suor Armanda - esempio di bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bologna, 17 maggio 2024 – Vorrei testimoniare di persona la grande umanità che ha caratterizzato tutta la vita diBalestrazzi, la relisiosa scomparsa a 96 anni a Sant'Agata bolognese. L'ho conosciuta indirettamente attraverso i racconti di alcuni miei conoscenti e credo sia l'di tantee che soprattutto nei paesi rappresentano da sempre l'anima più silenziosa del volontariato senza appartenere ad alcuna associazione se non quella della fede in Dio. Dobbiamo ringraziare le tanteche dispensanoe generosità nelle città e nei borghi d'Italia. Roberta Bonetti Risponde Beppe Boniche gira in bicicletta lungo le vie di Sant'Agata (Bologna) con la tonaca bianca svolazzante come un ...