In mostra all' Accademia Carrara  Napoli a Bergamo - uno sguardo sul Seicento

Bergamo . Il 2023 è stato un anno a “doppia velocità” per la Produzione manifatturiera bergamasca, che ha registrato un calo nelle imprese industriali (-0,9%) e una crescita in quelle artigiane (+2,1%). Il quarto trimestre ha comunque evidenziato ...

Apre al pubblico sabato 11 maggio alle ore 18.00 nelle sale dello Spazio Polaresco, la mostra – concorso Chi diventare a cura dell'Istituto Caterina Caniana.

I corsi di Confcommercio bergamo per aumentare le competenze finanziarie delle aziende bergamasche e facilitare l'accesso al credito.

Nel laboratorio di liuteria di Silvia Zanchi, la magia del dare voce a una chitarra - L a bicicletta è appoggiata al muro, accanto a un vaso di fiori e un portaombrelli. Prima di suonare il campanello, lancio uno sguardo al sellino. Un sacchetto in plastica giallo, annodato con cura, ...