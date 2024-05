Impasti - prima di tutto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nascere tra le farine, tra gli. Avere un destino quasi segnato, un mestiere tra le mani e la fortuna di volerlo fare. La storia di Davide Quaglia è più o meno questa: una famiglia di panificatori, venuta su dall’impegno di papà Pietro che, più di cinquant’anni, fa aprì l’insegna Pane Quaglia a Sant’Urbano, nel padovano, in un paesino dove l’agricoltura e il grano sono sempre stati la fonte economica principale, quasi un altro segno del destino, insomma. «La mia storia comincia dal pane perché sono cresciuto presso il panificio di famiglia con altri quattro fratelli. I miei primi anni di lavoro li ho trascorsi occupandomi di aspetti commerciali, poi intorno al 2016 ho deciso di entrare in laboratorio e mettere le mani in pasta come altri miei fratelli e ho subito scoperto che era un lavoro che avevo dentro. Sono entrato quindi a lavorare nel locale Mama, che era ...