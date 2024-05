Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sul «dress code» per i vigili urbani potrebbe presto arrivare il dietrofront. Dopo le polemiche che hanno travolto la circolare che dispone, in vista del Giubileo, divieti e direttive sul «look» degli agenti, dal taglio di capelli al trucco fino all'uso di gel e lacca, il Comando generale ha convocato i sindacati per una riunione la prossima settimana. La polizia locale è pronta a «integrare» la circolare con accorgimenti, se qualche punto dovesse risultare equivocabile. Di fatto è una presa d'atto della contrarietà dei principali sindacati, Cgil, Cisl e Uil, che hanno chiesto il ritiro dell'atto.