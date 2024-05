Il thriller Woody Harrelson-Simu Liu ‘Last Breath’ approda al Focus Features di Cannes

Si allarga il cast del thriller con protagonisti i due detective di Wilson e Harrelson Juliette Lewis (Yellowjackets), Sasha Calle (The Flash), Kathryn Newton (Big Little Lies) e Erin Moriarty (The Boys) si sono unite al cast di Lips Like Sugar , ...

In prima tv arriva l’ultimo film di Woody Allen , Un Colpo di Fortuna - Coup de Chance , mercoledì 27 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Al suo cinquantesimo film da regista, il premio Oscar torna a ...

The Man With the Miraculous Hands: Andy Serkis e Woody Harrelson protagonisti del thriller - The Man With the Miraculous Hands: Andy Serkis e woody Harrelson protagonisti del thriller - Il thriller The Man With the Miracolous Hands è ispirato ad una storia vera: Andy Serkis e woody Harrelson saranno i protagonisti.

Andy Serkis diventa Heinrich Himmler in The Man With Miraculous Hands - Andy Serkis diventa Heinrich Himmler in The Man With Miraculous Hands - Andy Serkis si unisce al cast del thriller psicologico sulla Seconda Guerra Mondiale di Oren Moverman The Man With Miraculous Hands ...

Woody Guthrie ottant’anni dopo un capolavoro - woody Guthrie ottant’anni dopo un capolavoro - "Questa terra è la mia terra" di woody Guthrie: racconto della Grande Depressione e celebrazione dell'umanità comune attraverso la musica.