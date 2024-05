Il signore delle formiche - un ritratto convincente di un' Italia bigotta e ipocrita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) ILRai 3, ore 21.20. Con Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Valerio Binasco. Regia di Gianni Amelio. Produzione2022. Durata: 2 ore e 14 minuti LA TRAMA È la rievocazione del caso Braibanti, un caso giudiziario che intrigò parecchio l'opinione pubblicana negli anni sessanta. Aldo Braibanti un intellettuale abbastanza noto venne denunciato dalla famiglia di un suo studente, sul quale a detta dei denuncianti avrebbe esercitato una cattiva influenza. Processato e condannato per plagio. Un giornalista indagando scopre che in realtà tra professore e studente c'era un rapporto omosessuale (ma a differenza di altri paesi in quegli anni l'omosessualità non era configurata come reato). PERCHÈ VEDERLO Perché Gianni Amelio in ottima forma che gli capita sempre quando deve ...