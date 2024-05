Il seggiolino eiettabile si attiva mentre l’aereo è ancora a terra | muore capitano dell’aeronautica militare

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un tragico incidente ha scosso la basedi Sheppard a Wichita Falls, in Texas: ilJohn Robertson, un istruttorestatunitense, ha perso la vita a seguito dell’zione imprevista deldel suo aereo T-6A Texan IIera. E’ successo lunedì 13 maggio: Robertson è stato sbalzato in aria dalla forza dell’espulsione e ha riportato gravi ferite nell’impatto a. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale ma, nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è deceduto martedì. Fortunatamente, lo studente che si trovava a bordo delcon lui non è stato espulso e si è ...

