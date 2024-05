Il ristorante nascosto lungo il Delta del Po dove si mangiano ostriche - canocchie e pesci strepitosi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 17 maggio 2024) La prima volta che sono andata alla Capanna di Eraclio sono rimasta delusa. Non so cosa mi aspettassi esattamente, ma trovare un posto così normale e pure un po' dimesso mi ha lasciato perplessa. È durato poco però: il giorno dopo mi sono accorta di pensare con insistenza a quel pranzo, capitato all'inizio di un novembre ancora tiepido. E di provare nostalgia. Avevo la sensazione di aver vissuto qualche ora di perfetta beatitudine, in cui tutto era esattamente comeva essere, dettagli fané inclusi. Perché la Capanna è un luogo magico. Pensi a un quadro, pensi a un film, pensi a qualsiasi cosa racconti un grado superiore di bellezza, semplice e profonda. La vedi da lontano, isolata in un paesaggio come solo ildel Po sa regalare, con le ampie distese di campi, qualche gruppo di alberi e quei tagli d'acqua a contendersi il territorio, e sai che ...