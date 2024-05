Il Premio Giornalistico Almerigo Grilz - a Franco Di Mare l' onorificenza alla memoria

Almerigo Grilz, reporter di guerra (non) dimenticato. La Regione gli dedica un premio giornalistico e una mostra fotografica - almerigo Grilz, reporter di guerra (non) dimenticato. La Regione gli dedica un premio giornalistico e una mostra fotografica - alla conferenza stampa di presentazione del Premio giornalistico “almerigo Grilz”, reporter di guerra morto in Mozambico il 19 maggio 1987 mentre documentava il conflitto in atto nel Paese africano.

