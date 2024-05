Il premier slovacco Robert Fico sottoposto a un nuovo intervento chirurgico

“Le condizioni del premier Robert Fico restano molto serie ”. È quanto ha detto il ministro della Difesa slovacco , Robert Kalinak, parlando dell’attentato subito ieri dal premier Fico . “Purtroppo non possiamo parlare di prognosi positiva per ora ...

Slovacchia, l'opposizione accusa il governo: «Inviati all'Azerbaijan gli obici promessi all'Ucraina» - Slovacchia, l'opposizione accusa il governo: «Inviati all'Azerbaijan gli obici promessi all'Ucraina» - Tuttavia viene fatto notare che all’inizio di quest’anno il ministro della Difesa slovacco robert Kalinák ha visitato l’Azerbaijan e ha promosso le armi slovacche, incluso lo Zuzana 2. Il 19 settembre ...

