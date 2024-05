Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,17% a 78,61 dollari al barile.

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono l'1,26% a 78,26 dollari al barile.

Gioielleria chiude il 2023 con trend positivo ma incognite per l’anno in corso - Gioielleria chiude il 2023 con trend positivo ma incognite per l’anno in corso - Federorafi: “L’occupazione resta interessata da una dinamica favorevole, per gli addetti al settore della gioielleria si stima infatti un aumento di 936 unità” Il settore dell’oreficeria-argenteria-gi ...

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 79,99 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York a 79,99 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,96% a 79,99 dollari al barile.

Petrolio, quotazioni in rialzo sui mercati asiatici: Brent a 83,56 dollari - petrolio, quotazioni in rialzo sui mercati asiatici: Brent a 83,56 dollari - I prezzi del petrolio sono in rialzo sui mercati asiatici con il Brent che sale dello 0,29% a 83,56 dollari al barile e il Wti che avanza dello 0,15% a 79,38 dollari. A sostenere le quotazioni i dati ...