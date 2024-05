Il pareggio del Napoli a Firenze è la fotografia della sua stagione | non serve a niente

Fiorentina-Napoli , uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi . La stagione del Napoli, finalmente per i tifosi azzurri , sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi ...

Nella Poule scudetto il Sassuolo vince in trasferta, superando in classifica le rivali dell’Inter in attesa del big match del lunedi 13/5 tra Juventus e Roma. Nel raggruppamento salvezza si registra la retrocessione in seconda divisione del ...