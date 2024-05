Il messaggio di De Roon | Salterò la finale - ma urlerò più forte che posso per i miei compagni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Che la brutta notizia fosse nell’aria già a partire dal momento della sua uscita dal campo, lo si era intuito. Tuttavia l’esito degli esami non ha lasciato scampo: Marten Desi è procurato una lesione muscolo-fasciale al bicipite femorale sinistro e il verdetto non può che essere impietoso. Il centrocampista olandese, infatti, salterà ladi Europa League che vedrà l’Atalanta impegnata mercoledì (22 maggio) all’Aviva Stadium di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Una defezione che pesantissima che fa il paio con quella di Gianluca Scamacca nelladi Coppa Italia persa a Roma contro la Juventus. Un colpo durissimo per il numero 15 nerazzurro, uno dei pilastri del ciclo targato Gian Piero Gasperini, e che attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto affidare tutti i suoi pensieri in questo momento complicato che lo ...

ATALANTA - Lesione al bicipite femorale per de Roon: "Un incubo non giocare la finale" - ATALANTA - Lesione al bicipite femorale per de roon: "Un incubo non giocare la finale" - "Non avrei mai pensato di scriverlo: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che doveva essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata l'incubo più grande". Così, sui ...

atalanta, De Roon: "un incubo non giocare la finale" - atalanta, De roon: "un incubo non giocare la finale" - "Non avrei mai pensato di scriverlo: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che doveva essere la settimana piu' importante della ...

Europa League: De Roon, un incubo non giocare la finale - Europa League: De roon, un incubo non giocare la finale - "Non avrei mai pensato di scriverlo: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che doveva essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata l'incubo più grande". (ANSA) ...