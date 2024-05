Il maltempo flagella ancora il Nord Esonda un fiume nel padovano Individuato il corpo di un disperso in Lombardia

(Di venerdì 17 maggio 2024) AGI - Non si arresta l'ondata diche sta colpendo, da diversi giorni, ilItalia. Numerose le segnalazioni e gli interventi delle forze dell'ordine in Veneto,e Trentino. Poche ore fa i vigili del fuoco hannoilsenza vita dell'uomo di 66 anni caduto nel pomeriggio di ieri in una roggia ingrossata dalnel territorio di Cantù, nella provincia di Como.unnelIlMuson dei Sassi, a Camposampiero nel, ha rotto gli argini lasciando isolate alcune famiglie. Al lavoro la protezione civile e i vigili del fuoco. Si segnalano inoltre smottamenti di terreno che ostruiscono la viabilità nell'area pedemontana trevigiana e ...

Italia spaccata a metà dal meteo: Nord costretto a fare la conta dei danni per il maltempo e Sud al caldo . Le regioni settentrionali sono in difficoltà per la pi oggi a, caduta abbondante e senza tregua. A soffrire sono soprattutto Veneto, ...

Ancora critica la situazione in alcune regioni del Nord Italia interessate da abbondanti piogge. In Veneto sono catuti 230-240 millimetri di pioggia per mq in poche ore. A Marghera si è verificato uno sversamento di idrocarburi

Meteo impazzito: weekend di sole e pioggia in Italia. Le previsioni - Meteo impazzito: weekend di sole e pioggia in Italia. Le previsioni - Le previsioni meteo per il weekend. La parziale tregua dal maltempo finirà presto: torna la pioggia da nord a Sud in tutta Italia. Sono giorni di grande tensione per via del maltempo. In modo ...

Maltempo, ritrovato il corpo del pensionato disperso a Cantù: Mario Porro era andato a vedere la piena del torrente con gli amici - maltempo, ritrovato il corpo del pensionato disperso a Cantù: Mario Porro era andato a vedere la piena del torrente con gli amici - L'ondata di maltempo al nord Italia miete un'altra vittima. È stato individuato stamani dai vigili del fuoco il corpo di Mario Porro, 66 anni, il pensionato di Cantù (Como) disperso da ieri pomeriggio ...

Cade in una roggia e viene trascinato via: è Mario Porro la vittima del maltempo del Nord Italia - Cade in una roggia e viene trascinato via: è Mario Porro la vittima del maltempo del nord Italia - L'ondata eccezionale di maltempo che ha flagellato Lombardia e Veneto ha causato la morte di Mario Roggia, 66 anni, caduto in una roggia a Cantù, provincia di Como ...