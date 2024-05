Il governo Meloni vuole rendere definitivi i dehors allargati per i tavolini di bar e ristoranti

(Di venerdì 17 maggio 2024) La legge che permetteall'aperto, pensata per contrastare gli effetti della pandemia, è pronta a diventare definitiva. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese Urso. Non ci sta Lepore, sindaco di Bologna: "Non è possibile che il, per favorire le lobby, a due mesi dalle elezioni svenda lo spazio pubblico".

Polemica governo - Comune di Roma sui dehors: l'esecutivo promette legge - Polemica governo - Comune di Roma sui dehors: l'esecutivo promette legge - No del Campidoglio a decisioni unilaterali sulle amministrazioni locali, anche il Codacons si schiera contro l'esecutivo per lo sfregio a danno dei centri storici e delle città ...

Dehors e tavolini, l'allargamento diventerà eterno. Il governo gela Roma: "Li rendiamo strutturali per legge" - dehors e tavolini, l'allargamento diventerà eterno. Il governo gela Roma: "Li rendiamo strutturali per legge" - Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato un provvedimento al dl Concorrenza con il quale si renderebbero strutturali le norme emergenziali attuate nel periodo pandemico ...

Roma, i tavolini dei dehors invadono strade e marciapiedi: il video - Roma, i tavolini dei dehors invadono strade e marciapiedi: il video - Da piazza di Spagna a via delle Muratte, e poi via della Vite, Bocca di Leone, via della Croce, via de' Pastini... Nel centro storico di Roma piazze e strade sono occupate dai dehors, un assedio dal p ...