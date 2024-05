(Di venerdì 17 maggio 2024) “Signor, è importante che lei capisca che l’ultima cosa che vorrei fare è metterla in carcere. Lei è l’ex presidente degli Stati Uniti e forse anche il prossimo presidente”. Così ilJuandirigendosi direttamente a Donaldnell’aula del tribunale di Manhattan per avere violato il “bavaglio” che gli aveva imposto proibendogli

“È un giorno molto triste per il nostro Paese, per New York”. Donald Trump ha reagito la sua notoria “furia” alla testimonianza del suo ex avvocato Michael Cohen al Processo sulle presunte irregolarità finanziarie commesse dal tycoon per comprare ...

Il giudice Merchan perde la pazienza e minaccia di incarcerare Trump - Il giudice Merchan perde la pazienza e minaccia di incarcerare trump - “Signor trump, è importante che lei capisca che l’ultima cosa che vorrei fare è metterla in carcere. Lei è l’ex presidente degli Stati Uniti e forse anche il prossimo presidente”. Così il giudice Juan ...

Gli alleati di Donald Trump sono perplessi dalla dichiarazione di Cohen - Gli alleati di Donald trump sono perplessi dalla dichiarazione di Cohen - Home pagePoliticastava in piedi: 16 maggio 2024 alle 14:32da: Rebecca BeanInsisteDivideMichael Cohen, un tempo braccio destro di Donald trump, ha ...

Ramaswamy in soccorso di Trump: per la giustizia o la vicepresidenza - Ramaswamy in soccorso di trump: per la giustizia o la vicepresidenza - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Vivek Ramaswamy, l'imprenditore di origini indiane ex candidato alla nomination dei repubblicani, ha accompagnato Dona ...