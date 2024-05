Il gas conclude in leggero rialzo a 30 euro al Megawattora

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prezzo del gas in lieve crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a giugno è salito dell'1,7% a 30,7al

Seduta in rialzo per il prezzo del gas con gli operatori che guardano all'aumento della domanda in Asia che, secondo gli analisti, alimenta la volatilità. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 4,7% a 29,3 euro al megawattora .

Prezzo del gas in marginale ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a giugno scende in avvio di seduta dello 0,6% a 29,5 euro al Megawattora .

Borsa: Europa debole dopo dati inflazione Eurozona. Mps e Saipem sostengono Piazza Affari - Borsa: europa debole dopo dati inflazione eurozona. Mps e Saipem sostengono Piazza Affari - Neanche il dato positivo sull'inflazione nell'eurozona sostiene i listini europei nell'ultima seduta della settimana. Piazza Affari limita le perdite grazie a Mps, Bpm e Saipem ...

Marché boursier : l’Europe faible après les données sur l’inflation de la zone euro. MPS et Saipem soutiennent Piazza Affari - Marché boursier : l’europe faible après les données sur l’inflation de la zone euro. MPS et Saipem soutiennent Piazza Affari - Neanche il dato positivo sull'inflazione nell'eurozona sostiene i listini europei nell'ultima seduta della settimana. Piazza Affari limita le perdite grazie a Mps, Bpm e Saipem ...