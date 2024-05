Il G7 e il Summit per la pace | giugno sarà decisivo per l’Ucraina E Putin lo sa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Poco meno di un mese, tanto manca all’appuntamento principale del G7 a presidenza italiana. Lo stesso tempo che separa dal primoglobale per laorganizzato da Zelensky in Svizzera. Italia e Ucraina unite a, ancora una volta, nel processo per ristabilire unagiusta, come tante volte ha ricordato il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Insieme, anche negli incontri del G7 in Italia, ormai nella sua forma sempre più consolidata di G7 +1. E sì, perché l’obiettivo che l’aggressore russo cercava di raggiungere, l’isolamento, la distruzione e l’annessione di Kyiv in ambito internazionale, è completamento fallito. Al contrario, a livello globalecontinua a essere sempre più forte e centrale di prima, tanto da soppiantare lo stesso Paese aggressore nel G7. Proprio ...

Acura ZDX will be Pikes Peak Hill Climb's first electric pace car - Acura ZDX will be Pikes Peak Hill Climb's first electric pace car - Professional BMX rider Coco Zurita will take the wheel of the Acura ZDX for pace car duties at the 2024 Pikes Peak International Hill Climb.

Xi, 'conferenza di pace se riconosciuta da Mosca e Kiev' - Xi, 'conferenza di pace se riconosciuta da Mosca e Kiev' - 'Con pari partecipazione e discussione equa di tutte le opzioni'. Russia e Cina continueranno a rafforzare i legami militari (ANSA) ...

AI experts ‘uncertain’ on technology’s future, report says - AI experts ‘uncertain’ on technology’s future, report says - Technology Secretary Michelle Donelan, who will co-host the second day of the summit with Korean Minister of Science and ... “This feedback will mean the report will keep pace with the technology’s ...