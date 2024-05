Il figlio di Spinelli | Mio padre era ingestibile - pensavamo ad un amministratore di sostegno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una persona “” per la quale più volte si era pensato a “mettergli undi”. È questo il ritratto che Robertofa delAldo davanti al giudice per le indagini preliminari che sta indagando sull’inchiesta Genova.Leggi anche: Caso Toti, parla: “Mi ha preso in giro, tante promesse mai mantenute”Leggi anche: I bonifici a Toti e al partito,e il “regalo” a Signorini con la carta di credito da 500 mila dollari Roberto: “Era Toti a chiamare mio” “Dopo la scomparsa di mia madre era impossibile gestirlo. Era una situazione in cui più volte abbiamo pensato di mettergli l’di”, le sue parole rilanciate da ...