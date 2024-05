Il fascino di personaggi ordinari nella tempesta del mondo | Elizabeth Strout presenta Lucy by the sea

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 –“scrive per entrare nei panni di qualcun altro”, ma anche “per far sentire il lettore meno solo”, ed è per questo che i suoi libri riescono ad aiutare tante persone. Così Margherita Ghilardi ha introdotto l’autrice statunitense, ospite ieriSala Ferri di Palazzo Strozzi, in occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo, “by the sea” (“davanti al mare”, Einaudi 2024). La scrittrice vincitrice del Pulitzer e del premio Bancarella con il libro “Olive Kitteridge”, pubblicato in Italia nel 2009 da Fazi Editore, ha discusso con Ghilardi dei suoi romanzi, del suo processo di scrittura e del ruolo che secondo lei riveste la letteratura. L’incontro ha inaugurato la collaborazione fra il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux e Pitti Immagine ...

