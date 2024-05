Il circuito cervello-organi che causa o controlla le infiammazioni psicosomatiche

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un vecchio adagio recita che tutte le malattie hanno origine nella mente. C’è qualche elemento di verità in questa affermazione dato che un gruppo di ricerca del Columbia’s Zuckerman Institute (Usa) ha identificato in esperimenti sui topi uncerebrale attraverso il quale ilcomunica con il sistema immunitario. Per l’esattezza, questi scienziati hanno identificato un canale di comunicazione tra gruppi specifici di neuroni nel nervo vagoe quelli in una zona delchiamata nucleo del tratto solitario. Il nervo vago è un fascio di migliaia di fibre nervose che collega ile gliinterni del corpo. Ciò apre una finestra su come ilinnesca e modula la fisiologia del corpo e su come effetti psicosomatici siano imputabili ai circuiti cerebrali. ...