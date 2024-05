Il Barbarisotto nel menu estivo delle mense scolastiche milanesi | successo o flop?

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 17 maggio 2024) Per imparare a mangiare sano si deve cominciare da piccoli, anche se è proprio ai bambini, diffidenti rispetto a tutto ciò che è nuovo e che ancora non conoscono, che è difficile far piacere alcuni alimenti. Quante chat di mamme preoccupate perché i loro bambini scovano i broccoli anche se ben mischiati con altri cibi più gustosi lasciandoli accuratamente nel piatto, o lanciano i piselli direttamente al cane. La verdura non è il piatto forte dei bambini Ma la poca simpatia dei più piccoli nei confrontiverdure non è solo una percezione: sono meno della metà gli alunni che gradiscono i contorni proposti in mensa, il 48 per cento per l’esattezza, secondo l’indagine realizzata da Bva Doxa durante lo scorso anno scolastico, e inoltre, solitamente, sono le patate a far alzare il voto medio. L'originale...