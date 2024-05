Idf | trovati a Gaza tre corpi di ostaggi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 17 maggio 2024) 19.28 Le forze di difesa israeliane hanno trovato idi treisraeliani a.Secondo il portavoce militare israeliano, si tratta di Amit Buskila (28 anni),Itzhak Galarenter (56 anni) e Shani Louk, la 23enne tedescoisraeliana il cui cadavere era stato esibito per le strade didai terroristi di Hamas. Tutti e tre erano al Festival musicale di Nova,attaccato da Hamas il 7 ottobre I lorosono stati portati in Israele per il riconoscimento.