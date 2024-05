(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – "Pur, in Italia c'èda parte dellesull'intelligenza artificiale. Solo il 6% delle pmi sta implementando il servizio organizzativo con l'Ia. Dobbiamo operare per invertire questa tendenza". Lo ha detto Roberto, presidente diPmi, intervenendo al Festival del lavoro a Firenze. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...

"Pur troppo , in Italia c'è scetticismo da parte delle imprese sull'intelligenza artificiale. Solo il 6% delle pmi sta implementando il servizio organizzativo con l'Ia. Dobbiamo operare per invertire questa tendenza". Lo ha detto Roberto Capobianco , ...

Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Pur troppo , in Italia c’è scetticismo da parte delle imprese sull’intelligenza artificiale. Solo il 6% delle pmi sta implementando il servizio organizzativo con l’Ia. Dobbiamo operare per invertire questa ...

Ia, Cavallaro (Cisal): “Può aiutare a colmare gap tra Nord e Sud Paese” - Ia, Cavallaro (Cisal): “Può aiutare a colmare gap tra Nord e Sud Paese” - Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “L’Intelligenza artificiale Può aiutare a colmare il gap produttivo tra Nord e Sud del Paese. La formazione e la prevenzione sono centrali per la sicurezza su ...

Ia, Capobianco (Conflavoro pmi): “C’è troppo scetticismo tra imprese” - Ia, Capobianco (Conflavoro pmi): “C’è troppo scetticismo tra imprese” - (Adnkronos) – "Purtroppo, in Italia c'è scetticismo da parte delle imprese sull'intelligenza artificiale. Solo il 6% delle pmi sta implementando il servizio organizzativo con l'Ia. Dobbiamo operare ...

Ia, Gay (Zes spa): “Mondo startup in grandissimo fermento in uso algoritmi” - Ia, Gay (Zes spa): “Mondo startup in grandissimo fermento in uso algoritmi” - Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Il mondo delle startup ha un grandissimo fermento nell’utilizzo degli algoritmi dell’Ia. E’ importante l’IA sviluppata dalle startup stesse, che vedono il ...