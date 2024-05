I nostri dati sanitari sono al sicuro? L’ultimo furto digitale mi lascia basito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024)proprio sull’orlo di una crisi di nervi, non solo perché partecipo a tutte le puntate del nuovo programma di Piero Chiambretti il martedì in prima serata su Rai3 fra gli amici medici dell’istrionico conduttore, ma soprattutto perché ancora una volta abbiamo appreso che iposandare in mani improprie. Era già successo ed io in particolare ne parlo da circa dieci anni. Vi ricordo che, grazie all’intervento dell’allora Garante della Privacy Antonello Soro, feci bloccare una delibera della Regione Lombardia, già firmata dall’allora Presidente Roberto Maroni, che permetteva ad enti esterni a Lombardia informatica, non solo pubblici, di visionare idi dieci milioni di cittadini italiani. Ma quello che ho letto ...