I consigli del fantacalcio | chi schierare e chi evitare nella 37ª giornata di Serie A

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si gioca la 37ªdel campionato diA ed è arrivato il momento anche deidel. Il turno si apre con la sfida interessante tra Fiorentina e Napoli. Sabato due partite: Lecce-Atalanta e Torino-Milan. Domenica il lunch match Sassuolo-Cagliari, alle 15.00 due gare molto importanti per la lotta salvezza: Monza-Frosinone e Udinese-Empoli. Alle 18.00 Inter-Lazio, in serata Roma-Genoa. Lunedì Salernitana-Verona e Bologna-Juventus. Chie chiruolo per ruolo Portieri Chi: Carnesecchi dell’Atalanta potrebbe mantenere la porta inviolata contro il Lecce già salvo. Fiducia in Svilar della Roma contro il Genoa. Chi: il terremoto in casa Juventus potrebbe condizionare la partita contro il Bologna e ...

(Adnkronos) – Stasera al via il weekend di Serie A con la 36a giornata . Riparte anche il Fantacalcio : oggi c’è schierare la fantaformazione in vista di stasera, quando andrà in scena il primo anticipo del turno di campionato alle ore 20:45 tra ...

Al via il weekend di Serie A con la 36ª giornata ed è arrivato anche il momento del fantacalcio . Nel primo match in campo Frosinone e Inter in una sfida importate per la squadra di Eusebio Di Francesco. Sabato Napoli-Bologna e ...

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al FANTACALCIO . A meno che non si abbia già vinto… FIORENTINA – NAPOLIvenerdì 17/05, ore 20.45, DAZN La Fiorentina ha ancora una partita da recuperare ma ...

Da Sportiello a Luvumbo, i consigli di fantacalcio per la 37ª giornata - Da Sportiello a Luvumbo, i consigli di fantacalcio per la 37ª giornata - Dal portiere per evitare malus agli attaccanti per i bonus decisivi: in queste ultime due giornate sono molti i fantallenatori che si giocano la vittoria ...

Consigli Fantacalcio: la nostra formazione ideale per la 37ª giornata di Serie A - consigli fantacalcio: la nostra formazione ideale per la 37ª giornata di Serie A - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Consigli Fantacalcio, 5 difensori per la 37a giornata: Doig e Angelino da bonus. Occhio a Perez e a Gallo - consigli fantacalcio, 5 difensori per la 37a giornata: Doig e Angelino da bonus. Occhio a Perez e a Gallo - Ultimi 180 minuti di campionato (e fantacalcio). Ci sono ancora diversi da emettere: due retrocessioni e bisogna districare il traffico in zona Europa che, con determinati incastri, può consentire al ...