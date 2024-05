I cinquant’anni di Legacoop Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024)compie 50 anni e festeggia a Firenze con la tre giorni La cooperazione in Festa, dal 23 al 25 maggio. Tra gli ospiti attesi, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, l’ex segretario del Pd Walter Veltroni, il presidente dinazionale Simone Gamberini.conta oggi oltre 700 cooperative associate e 2 milioni di soci. "Nel corso degli anni ci siamo rinnovati per stare al passo con i cambiamenti della società e continuiamo a farlo ogni giorno", ha dichiarato il presidente Roberto Negrini. "Vogliamo stabilire un contatto con i giovani per proporre e supportare nuovi modi di fare cooperazione da parte delle nuove generazioni", ha aggiunto la vicepresidente Irene Mangani, secondo cui "le cooperative possono essere una risposta molto forte ai problemi di ...