Fonte : diredonna di 17 mag 2024

Applicare una crema idratante sulle zone secche come ginocchia, gomiti e caviglie per evitare che assorbano troppo prodotto. Segui i consigli per un’applicazione perfetta e goditi una pelle dorata e luminosa tutto l’anno! L'articolo I 5 migliori autoabbronzanti per la primavera-estate 2024 proviene da DireDonna.

I 5 migliori autoabbronzanti per la primavera-estate 2024