HP Victus 15-FB0027NL | ottimo prezzo da MediaWorld

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 17 maggio 2024) Per tutti coloro che stanno cercando un notebook dall’rapporto qualità/, l’HP15-è adesso in offerta dasorprende gli appassionati di tecnologia con un’offerta incredibile che riguarda HP15-, un notebook versatile e performante. Un’occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo potente e affidabile, adatto sia per il lavoro che per il gaming. Il cuore pulsante di questo notebook è il processore AMD Ryzen 5 5600H, una CPU a 6 core e 12 thread con una frequenza di boost fino a 4,2 GHz. Grazie a questi componenti, il notebook è capace di gestire senza problemi le attività più impegnative, dal multitasking al gaming. A supporto del processore, troviamo 16 GB di RAM DDR4 e un ...