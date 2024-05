Hit Parade | Capo Plaza e Dua Lipa in cima alla classifica

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mentre si avvicina la stagione estiva, la musica si riempie di tante novità. Questa volta però il podio degli album più venduti secondo Fimi/Gfk non è solo italiano. L’ultimamusicale rivela qualche cambio di rotta rispettosettimana precedente. Mentre tra gli album la situazione viene ribaltata dalle ultime uscite discografiche, nelladei singoli la situazione resta abbastanza stabile con al conferma del primo posto per la hit che sta influenzando anche le rotazioni radiofoniche. Tra i vinili il podio si riempie di nuovi ingressi.e Duaina tutti, foto Ansa – VelvetMagAl primo posto tra gli album più venduti secondo Fimi/Gfk si piazza l’ultima uscita discografica di...

L'Angelo del Male, il nuovo album di Baby Gang , entra direttamente in vetta nella classifica ufficiale Fimi/Gfk con oltre 32 milioni di streaming. Tutti i singoli dell'album, inoltre, sono entrati nella top 100. Il rapper, che in questo album ...

Genova in “pole position”. Ecco i 20 fari più belli d’Europa: la Lanterna di Genova é in testa alla hit parade 2024 (A. Martinengo) - Genova in “pole position”. Ecco i 20 fari più belli d’Europa: la Lanterna di Genova é in testa alla hit parade 2024 (A. Martinengo) - Tra gli impianti più suggestivi del Vecchio Continente: (1) la Lanterna di Genova, (2) il Faro di Capri e (3) Capo Spartivento in Sardegna. Tutti hanno una storia da raccontare… ****** Genova – Tre de ...

Eurovision, trionfa la Svizzera con Nemo. L'Italia di Angelina Mango si classifica settima - Eurovision, trionfa la Svizzera con Nemo. L'Italia di Angelina Mango si classifica settima - Eurovision 2024, la finale. L'Italia sarà rappresentata da Angelina Mango - vincitrice di Sanremo 2024 con il suo brano 'La Noia'- che si esibirà stasera accanto ai ...

Hit parade, subito in vetta Capo Plaza - Hit parade, subito in vetta Capo Plaza - Dopo un esordio da record su Spotify con il miglior debutto in Italia nel 2024 e l'ingresso al secondo posto della classifica Global della piattaforma, Ferite, il nuovo album di Capo Plaza, entra dire ...