Highlights Tabilo-Zverev - semifinale Internazionali d’Italia 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilcon glidi, match valevole per ladegli. Successo in rimonta per il tennista tedesco, che viene dominato nel primo set ma non si abbatte e riesce a reagire, prevalendo con il punteggio di 1-6 7-6 6-2 dopo 2h17?. Terza finale al Foro Italico: in caso di vittoria scavalcherà Medvedev al numero 4 del ranking. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI SportFace.