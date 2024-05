Highlights Pistoia-Brescia 77-98 - gara-3 playoff Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 17 maggio 2024) Glidi77-98, sfida valida come-3 deidellaA1di. Comodo successo per Della Valle e compagni, che mettono in discesa la sfida sin dalle battute iniziali e amministrano il vantaggio senza difficoltà.prova a reagire, ma non va mai nemmeno vicina a ricucire il gap e deve inchinarsi agli avversari, ricevendo comunque gli applausi del suo pubblico. Di seguito le immagini salienti di. SportFace.

