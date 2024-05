Highlights e gol Palermo-Sampdoria 2-0 | primo turno playoff Serie B 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 17 maggio 2024) Glie le azioni salienti di2-0, match deldeidi. Un gol di Diakite apre le marcature e spiana il cammino dei rosanero: Brunori crossa, Segre spizza di testa e Diakite in area deposita in rete con un destro di mezzo esterno. Il raddoppio al 48?: Lund crossa, Diakite sfugge alla marcatura di Giordano e fa 2-0. ?? Goal: Salim Diakité1-0pic.twitter.com/E6biC8yRSw — PushGoals (@PushGoals) May 17,DOUBLÉ DE SALIM DIAKITÉ !!! LE PETIT DES MUREAUX TRAUMATISE LA SAMP DE PIRLO ! pic.twitter.com/l3oYgq3HST — Le Football en VOD LXXIV (@LeLxxiv8498) May 17,SportFace.

