Highlights e gol Fiorentina-Napoli 2-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la trentasettesima giornata di. Di seguito ecco le immagini salienti. La sbloccano gli azzurri con Rrahmani, pareggia i conti sempre nel primo tempo Biraghi con una punizione magistrale e dopo due minuti Nzola firma il sorpasso. Sempre su punizione, bellissima, arriva il pareggio a opera di Kvaratskhelia, nel finale rigore concesso ai viola ma revocato col Var. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI2-2 Amir Rrahmani,, Kosova,A pic.twitter.com/CoZeQO5Yc1 — News(@News13) May ...

DIRETTA VIDEO Fiorentina-Napoli 2-2 (8' Rrahmani, 39' Biraghi, 42' Nzola, 57' Kvaratskhelia): palo di Politano! - DIRETTA VIDEO fiorentina-napoli 2-2 (8' Rrahmani, 39' Biraghi, 42' Nzola, 57' Kvaratskhelia): palo di Politano! - fiorentina-napoli Tv - fiorentina-napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 37a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare al Franchi contro la Fi ...

Kvarastkhelia risponde a Biraghi, doppia perla e pareggio al Franchi | HIGHLIGHTS - Kvarastkhelia risponde a Biraghi, doppia perla e pareggio al Franchi | highlights - Gol ed emozioni al Franchi, l’anticipo della 37esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio. Tra Fiorentina e Napoli finisce 2-2. Biraghi in gol (LaPresse) – Calciomercato.it Il match si apre ...

Pagina 1 | Fiorentina-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Pagina 1 | fiorentina-napoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla sfida di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Italiano e Calzona ...