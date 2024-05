Hannappel Pmi - ' Ia e transizione energetica centrali al G7'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nella dichiarazione finale che la presidente del B7 Emma Marcegaglia presenterà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci sono "due temi molto importanti", prima di tutto "ladigitale, e in particolare l'Intelligenza artificiale oggi sulla bocca di tutti, che è fondamentale che sia gestita in ambito sia regolatorio, ma anche di competenze". A dirlo è stato oggi il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia Marco, parlando a margine del B7 Summit in corso a Roma, l'evento centrale del percorso di confronto tra industriali dei Paesi G7 e governi. In tema di intelligenza artificiale, secondo, le competenze "vanno create dalla scuola, all'università, all'ingresso in azienda e anche durante la gestione della vita professionale delle persone, affinché non ci troviamo con un gap molto ...