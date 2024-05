Ha rubato la scena alla figlia Matrimonio di Guenda e Mirko - arriva Maria Teresa Ruta e gli occhi tutti su di lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024)Goria eGancitano, dopo tre anni di fidanzamento, sono convolati a nozze. La cerimonia da favola si è svolta ieri giovedì 16 maggio a Mazara del Vallo, in Sicilia, davanti a oltre 200 invitati, tra tanti vip come Giucas Casella, Sarah Altobello, Soleil Sorge e Alex Belli. La pianista e attrice romana, ex concorrente del Grande Fratello edie Amedeo Goria e il compagno sono in attesa del primo figlio, che nascerà a ottobre. I due si erano sposati con un cosiddetto“spirituale” a Santo Domingo nel 2021 in piena pandemia Covid, come avevano fatto gli amici di lunga data Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. Classe 1988,Goria è incinta di 7 mesi e tra poco daràluce Noah, ...