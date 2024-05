Guerra Ucraina-Russia - Putin | “Mai rifiutato negoziati con Kiev Ma dobbiamo capire di chi fidarci”

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laè pronta a discutere la soluzione della situazione in, ma non accetta l'imposizione di alcuna condizione. Lo dice il presidente russo, Vladimir, dopo l'incontro con il leader cinese, Xi Jinping. “La bozza di accordo di Istanbul 2022 può essere la base", dice il numero uno del Cremlino.

8.00 43esimo bilaterale tra i presidenti di Cina e Russia, a Pechino. Xi Jinpng e Putin discutono a porte chiuse di ampliamento dei rapporti economici e commerciali e del futuro della guerra in Ucraina . Per il leader russo è il primo viaggio ...

Secondo giorno in Cina per Putin, "più cooperazione nei settori auto, energia e agroindustria" - Secondo giorno in Cina per putin, "più cooperazione nei settori auto, energia e agroindustria" - L'agenda della missione cinese del presidente russo prevede la visita a una chiesa ortodossa della città e un incontro con studenti e professori del ...

Putin, 'a oggi non abbiamo piani per conquistare Kharkiv' - putin, 'a oggi non abbiamo piani per conquistare Kharkiv' - putin ha dichiarato anche che l'obiettivo della conferenza di pace in programma in Svizzera a giugno sarebbe a suo dire quello di riunire "quanti più Paesi possibile" per poi presentare "come un ...

Il regalo cinese per la guerra in Ucraina: Xi e Putin rafforzano la cooperazione militare - Il regalo cinese per la guerra in Ucraina: Xi e putin rafforzano la cooperazione militare - Stop ai dollari, solo yuan. Sempre più stretta la cooperazione tra Russia e Cina: il Sud globale sempre più unito contro l'occidente. Cosa succede dopo il 43esimo incontro tra i due leader "amici" ...