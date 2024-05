Gualtieri suona con Ultimo nel parchetto intitolato al cantante | Qui maledicevo le cose per come andavano – Il video

(Di venerdì 17 maggio 2024) Con il sindaco di Roma Robertochitarrista d’eccezione,ha improvvisato una piccola esibizione nel parco di San Basilio,simbolicamente al cantautore. Una scelta non casuale per l’artista romano, originario di quel quartiere da cui ha iniziato la sua carriera. Seduti insieme su una panchina,improvvisano «Altrove»: «Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parcheggio con gli amici di una vita e anche da solo – scrivesui social – Ascoltavo le mie canzoni,leper, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava. Tutta la mia vocazione e la mia “poetica” (concedetemi il termine), ...

