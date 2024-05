Gropello Cairoli - mostra la pistola all’amica e parte un colpo | gravissimo vigile di 22 anni

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Pavia) – Dramma adi 22lad’ordinanza a un’amica, lei la prende in mano e leunche colpisce in pieno il ragazzo. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio. Il ragazzo, in forza alla polizia locale di Mortara, nel Pavese, è in gravissime condizioni.

