Graduatorie GPS 2024 26 | prima fascia motoria alla primaria - 15% riserva servizio civile universal - 24 punti in più alle abilitazioni TUTTE LE NOVITA’

(Di venerdì 17 maggio 2024)GPS per il biennio/26: in attesa dell'Ordinanza n. /e dell'Avviso con le date di presentazione della domanda, illustriamo le novità attese rispetto al biennio precedente. La domanda si presenta tramite il portale InPA o dal percorso dedicato nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo .

Gps 2024/2026 supplenze: nuova data per le domande e ultime novità - Gps 2024/2026 supplenze: nuova data per le domande e ultime novità - Novità per le Graduatorie provinciali supplenze che arrivano con l'ultima bozza di ordinanza: dalla nuova data per la domanda agli specializzati per il sostegno all'estero e le abilitazioni.

GPS 2024: in arrivo l’ordinanza con i nuovi requisiti di accesso. Domanda attesa dal 20 maggio - GPS 2024: in arrivo l’ordinanza con i nuovi requisiti di accesso. domanda attesa dal 20 maggio - I nuovi requisiti di accesso alle graduatorie GPS 2024/26 – Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il ...