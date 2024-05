Graduatorie GPS 2024 26 - domanda probabile dal 20 maggio Ordinanza forse già firmata | tutto o quasi pronto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 17 maggio 2024)GPS/26 provinciali e di istituto per le supplenze: scatta il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’e per l'apertura della piattaforma. Ipotesi sulle date: da lunedì 20 maggi a sabato 8 giugno. Dopo l’incontro politico che si è tenuto al Ministero, manca davvero poco per il via libera definitivo alle operazioni. L'articolo .