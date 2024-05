Gp Imola - Leclerc con Ferrari leader prime prove libere

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Charlesoggi delledel Gp dell’Emilia Romagna sul tracciato di. Il pilota monegasco dellaha girato in 1’16”990, sfruttando le gomme soft.ha preceduto la Mercedes del britannico George Russell (1’17”094) e ladel compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz (1’17”120). Quarto e quinto tempo per le Red Bul del messicano Sergio Perez (1’17”233) e dell’olandese Max Verstappen (1’17”240). Il campione del mondo ha iniziato a ‘spremere’ le gomme morbide solo nella parte finale della sessione, due giri veloci sono stati condizionati da un errore alla Variante Alta e alle Acque Minerali. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 17 maggio, con il GP dell’Emilia-Romagna, valido come settima prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da ...

(Adnkronos) – Charles Leclerc leader oggi delle prime prove libere del Gp dell'Emilia Romagna sul tracciato di Imola . Il pilota monegasco della Ferrari ha girato in 1'16''990, sfruttando le gomme soft. Leclerc ha preceduto la Mercedes del britannico ...

(Adnkronos) – Charles Leclerc leader oggi delle prime prove libere del Gp dell'Emilia Romagna sul tracciato di Imola . Il pilota monegasco della Ferrari ha girato in 1'16''990, sfruttando le gomme soft. Leclerc ha preceduto la Mercedes del ...

F1. GP Imola 2024. In pista la nuova SF-24 EVO di Leclerc e Sainz: i dettagli degli aggiornamenti - F1. GP imola 2024. In pista la nuova SF-24 EVO di leclerc e Sainz: i dettagli degli aggiornamenti - Debutta in pista al GP di imola 2024 la SF-24 EVO di Charles leclerc. Analizziamo nel dettaglio le novità degli aggiornamenti con le foto dalla pit lane e i disegni tecnici ...

Formula Uno a Imola, Leclerc è il più veloce nelle libere - Formula Uno a imola, leclerc è il più veloce nelle libere - Prima sessione di prove superconcentrata, con tutti gli occhi puntati sulle Ferrari versione evoluta. La pista sembra stretta un po’ per tutti, ...

GP di Imola, prove libere 1: la Ferrari comincia bene con Leclerc primo e Sainz terzo - GP di imola, prove libere 1: la Ferrari comincia bene con leclerc primo e Sainz terzo - autodromo di imola si tinge di rosso Ferrari e Charles leclerc accontenta subito i tifosi accorsi in massa per il primo Gran Premio italiano della stagione nonché la prima tappa europea. La collina ...