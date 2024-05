Gp Imola - Leclerc con Ferrari leader prime prove libere

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Charlesoggi delledel Gp dell'Emilia Romagna sul tracciato di. Il pilota monegasco dellaha girato in 1'16''990, sfruttando le gomme soft.ha preceduto la Mercedes del britannico George Russell (1'17''094) e ladel compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz (1'17''120). Quarto e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 14.39 Appuntamento, quindi, alle 17.00 per la FP2 che ci daranno un quadro più veritiero della situazione. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.38 McLaren con qualche problematica ...

Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 17 maggio, con il GP dell’Emilia-Romagna, valido come settima prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da ...

(Adnkronos) – Charles Leclerc leader oggi delle prime prove libere del Gp dell'Emilia Romagna sul tracciato di Imola . Il pilota monegasco della Ferrari ha girato in 1'16''990, sfruttando le gomme soft. Leclerc ha preceduto la Mercedes del britannico ...

F1. GP Imola 2024. In pista la nuova SF-24 EVO di Leclerc e Sainz: i dettagli degli aggiornamenti - F1. GP imola 2024. In pista la nuova SF-24 EVO di leclerc e Sainz: i dettagli degli aggiornamenti - Debutta in pista al GP di imola 2024 la SF-24 EVO di Charles leclerc. Analizziamo nel dettaglio le novità degli aggiornamenti con le foto dalla pit lane e i disegni tecnici ...

Formula Uno a Imola, Leclerc è il più veloce nelle libere - Formula Uno a imola, leclerc è il più veloce nelle libere - Prima sessione di prove superconcentrata, con tutti gli occhi puntati sulle Ferrari versione evoluta. La pista sembra stretta un po’ per tutti, ...

GP di Imola, prove libere 1: la Ferrari comincia bene con Leclerc primo e Sainz terzo - GP di imola, prove libere 1: la Ferrari comincia bene con leclerc primo e Sainz terzo - autodromo di imola si tinge di rosso Ferrari e Charles leclerc accontenta subito i tifosi accorsi in massa per il primo Gran Premio italiano della stagione nonché la prima tappa europea. La collina ...