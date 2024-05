GP fioretto a Shanghai - tutte e 12 le azzurre in tabellone

(Di venerdì 17 maggio 2024) En-plein italiano in Cina in vista della competizione di domenica(CINA) - En plein di fiorettistealprincipale di. Dodici italiane su 12 hanno acquisito il diritto a partecipare, domenica, alla giornata clou del Grand Prix in Cina nella gara difemminil

En plein di fiorettiste azzurre al tabellone principale di Shanghai . dodici italiane su dodici hanno acquisito il diritto a partecipare, domenica, alla giornata clou del Grand Prix in Cina nella gara di fioretto femminile. Erano già qualificate per ...

Arrampicata sportiva, Olympic Qualifier Series: Moroni, Rogora, Ghisolfi e Schenk in semifinale a Shanghai - Arrampicata sportiva, Olympic Qualifier Series: Moroni, Rogora, Ghisolfi e Schenk in semifinale a shanghai - Sono quattro gli azzurri del boulder&lead ad avanzare alle semifinali delle Olympic Qualifier Series a shanghai, il primo dei due eventi di qualifica per Parigi 2024. Al femminile quinto posto ...

Scherma, en plein delle azzurre del fioretto nelle qualificazioni del Grand Prix di Shanghai - Scherma, en plein delle azzurre del fioretto nelle qualificazioni del Grand Prix di shanghai - È shanghai ad aprire le danze del lungo weekend di scherma, con tutte le armi protagoniste per quello che è l'ultimo appuntamento stagionale con i massimi ...

Scherma: weekend di Coppa del Mondo negli Emirati Arabi per Alberta Santuccio e Rossella - Scherma: weekend di Coppa del Mondo negli Emirati Arabi per Alberta Santuccio e Rossella - Le due spadiste in pedana a Fujairah, già qualificate per i Giochi di Parigi, a caccia di punti per il ranking. In Francia oggi in gara l'altro etneo Gianpaolo Buzzacchino ...