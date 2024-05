Gotti - occhi da scouting | Consigliai Bal - poi fece tripletta all’Inter

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha ottenuto la salvezza sulla panchina del Lecce, subentrando a Roberto D’Aversa. Il tecnico dei salentini svela un retroscena su Bale, citando l’Inter.? In conferenza stampa per presentare la partita tra Lecce e Atalanta, Lucasvela un retroscena di mercato: «Qualche anno fa Mazzarri allenava il Napoli e per il mercato di gennaio il Napoli cercava un quinto di sinistra nel 3-5-2. Avevo visto nelle Nazionali giovanili e avevo visto un quinto perfetto. Parlavo con l’uomo mercato del Napoli e gliBale. Comincia a vederlo e gli piace, va a parlare col Tottenham che era nell’ottica di darlo. Pochi giorni e facontro l’Inter, diventa attaccante e incedibile. Poteva fare il terzino, ma aveva i gol addosso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

