Global tax e asset russi - di cosa si parlerà al G7 delle Finanze e Stresa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo l’ambiente e l’industria, ora tocca alla grande finanza confrontarsi sui temii. L’anno di presidenza italiana del G7 entrerà nel vivo la prossima settimana con il G7 finanziario in calendario a, dal 23 al 25 maggio, presieduto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Manager e imprenditori si sono già confrontati in occasione del B7 tenutosi presso Confindustria. Ora è il momento di chi è chiamato a tutelare i conti pubblici e imbastire la politica economica di un grande Paese. Tra i temi in agenda, in alcuni casi da mettere a punto per il vertice dei capi di Stato e di governo di giugno a Borgo Egnazia, c’è per esempio quello del destino dei proventi straordinari deglifinanziaricongelati in Europa a seguito dell’invasione ...