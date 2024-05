Gli ultimi 90 minuti di Allegri alla Juve | vittoria e sfuriata - così è riuscito a mettere tutti d’accordo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Gli90che mettono. La finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e il post-partita rappresentano l’epico ma triste epilogo dell’-bis, iniziato male e finito (forse) peggio. Non tanto per il risultato (perché laè arrivata) quanto per le conseguenze mediatiche e il successivo esonero.vince sul campo, ma perde amaramente a livello morale. Eppure, paradossalmente, tutte le parti sono soddisfatte: a partire proprio dal livornese che al suo terzo anno èa completare quello che la società gli aveva chiesto a inizio stagione: tornare in Champions League e vincere la Coppa Italia. È ladi chi non voleva un suo ritorno e di chi a gran voce invocava una rivoluzione partendo ...

Oggi in Promozione si giocheranno gli Ultimi novanta minuti di gioco e per alcune compagini saranno minuti intensi e tutti da vivere per conoscere il proprio destino. Partendo dall’alto come è noto da due settimane il Fabriano Cerreto ha ...

Non un gran momento per il Liverpool . All’eliminazione dall’Europa League contro l’Atalanta (con un’umiliante 0-3 ad Anfield) si somma anche un campionato buttato quando sembrava, solo qualche settimana fa, a portata di mano. Pesano le sconfitte ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Palla larga verso Aleksandar Bakic, che si accentra e supera Ebner. Italia-Montenegro 31-25 . 56? Fallo fischiato ad Andrea Parisini, che per poco non riesce a murare il tiro avversario. 55? Che recupero ...

Come cambia il pandoro: da dolce della tradizione a snack versatile - Come cambia il pandoro: da dolce della tradizione a snack versatile - La personalizzazione è un trend che abbraccia tutti i settori e il food non fa eccezione. Così il lievitato natalizio si trasforma in un’innovativa idea di spuntino e merenda, da farcire a piacere ...

Finale Coppa Italia, Allegri è una furia dopo l'espulsione: tensione e rabbia con Maresca e Rocchi - Finale Coppa Italia, Allegri è una furia dopo l'espulsione: tensione e rabbia con Maresca e Rocchi - Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, non trattiene la rabbia e scalda il finale con una reazione esagerata contro il direttore di gara, Maresca e il designatore arbitrale ...

Atalanta-Roma, l'analisi: 2 gol su 22 tiri. De Ketelaere mostruoso, doppietta in 2 minuti e 116 palloni giocati - Atalanta-Roma, l'analisi: 2 gol su 22 tiri. De Ketelaere mostruoso, doppietta in 2 minuti e 116 palloni giocati - Una partita dominata, nel primo tempo una sola squadra in campo, ma le occasioni sprecate lasciano aperta la porta ai giallorossi. Anche per un rigore davvero poco convincente ...