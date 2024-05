Gli ologrammi e il futuro della musica dal vivo

Proprietario di Tesla Cybertruck lo ricopre con un ologramma: benvenuti nel futuro - Proprietario di Tesla Cybertruck lo ricopre con un ologramma: benvenuti nel futuro - Spunta una nuova 'bizzarra iniziativa' di un proprietario di Tesla Cybertruck. Un wrap olografico a dir poco appariscente.

I cartelloni pubblicitari con gli «ologrammi» e la novità di Milano: come funziona l'effetto 3D - I cartelloni pubblicitari con gli «ologrammi» e la novità di Milano: come funziona l'effetto 3D - Gli schermi digitali che riproducono immagini in 3D visibili «senza occhiali» sono il futuro. E a Milano, nella zona di Corso Como, si sperimenta per la prima volta un «cubo» ad altezza d’uomo ...