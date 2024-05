Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CESANO MADERNO ed ERBA nel week-end del 25 e 26 maggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Glididei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano con due tappe “brianzole”, come sempre all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Dopo l’annullamento per maltempo della data già prevista a febbraio, infatti, si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 25, per la loro “prima” nella città di, in Piazza Giacinto Facchetti, ed il giorno dopo, domenica 26, ad, nella consueta centrale location di Corso XXV Aprile. Dunque, due appuntamenti da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, ...

Cosa fare week-end: gare podistiche, feste e musica - Cosa fare week-end: gare podistiche, feste e musica - SARONNO/SARONNESE - Numerosi gli eventi del terzo fine settimana di maggio: dalle varie gare e maratone nel saronnese a scopo benefico, alla musica ...

TUTTO PER MIO FIGLIO, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay - TUTTO PER MIO FIGLIO, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay - Tutto per mio figlio, in onda oggi 16 maggio 2024, su Rai 1 alle 21,20, è un film ispirato a una sria vera con Giuseppe Zeno in streaming su Raiplay.

Chioschi, edicole, mercati e ambulanti: il Comune proroga le concessioni fino al 2032 - Chioschi, edicole, mercati e ambulanti: il Comune proroga le concessioni fino al 2032 - La delibera della Giunta è stata approvata dopo un parere dell'Avvocatura, secondo cui la legge italiana sulla concorrenza non è in contrasto con le norme Ue. Verso un nuovo piano del commercio per ba ...